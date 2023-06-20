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НовостиОбщество20 июня 2023 17:36

Авиационный завод Казани планирует нарастить производство самолетов

К 2025 году предприятие планирует производить по 10 авиалайнеров Ту-214 в год
Елена СКВОРЦОВА
Для этого необходимо провести программу технического перевооружения

Для этого необходимо провести программу технического перевооружения

Фото: Иван МАКЕЕВ

Авиационный завод Казани планирует нарастить производство самолетов. К 2025 году предприятие собирается начать производить по 10 авиалайнеров Ту-214 в год, а в дальнейшем по 20.

Для этого необходимо провести программу технического перевооружения, которая включает в себя приобретение нового оборудования и обновление станочного парка, изготовление и монтаж дублеров, найм новых рабочих, увеличение пропускной способности линии и прочие моменты.

Кроме того, некоторые детали для самолетов требуют импортозамещения, но их не так много.

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