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НовостиОбщество20 июня 2023 17:15

На решение проблем с нехваткой школ в Казани необходимо 60 млрд рублей

Это двухлетний бюджет города
Елена СКВОРЦОВА
Такую сумму назвали в мэрии столицы Татарстана

Такую сумму назвали в мэрии столицы Татарстана

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На решение проблем с нехваткой школ в Казани необходимо 60 млрд рублей, что составляет двухлетний бюджет города. Такую сумму назвали в мэрии столицы Татарстана, в ответе на просьбу жителей о строительстве учреждения в микрорайонах «Лаишевский узел» и «М-14». Там также пояснили, что в этом году, строительство школ в этих районах не планируется.

Чиновники ответили, что на строительство одной школы необходимо порядка 1,5 млрд рублей, а чтобы закрыть все потребности казанцев нужно 60 млрд. Вместе с тем, по их словам, по темпам строительства образовательных учреждений Казань уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

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