Выпускницы набрали высшие баллы по русскому языку и литературе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две школьница Татарстана сдали ЕГЭ на 200 баллов. Выпускницы набрали высшие баллы по русскому языку и литературе. Об успехах девочек рассказал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Он рассказал, что это Полина Еланская из нижнекамской школы № 10 и Александра Гришанова из школы № 1 Чистополя.

Напомним, что период сдачи ЕГЭ начался 26 мая, а закончится 1 июля. Дополнительный срок для базовых предметов будет организован с 6 по 19 сентября. В этом году в Татарстане организовано 124 пункта для проведения экзамена.

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