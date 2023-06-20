Фонд был создан в 2017 году для поддержки лиц, которые пострадали от кредитных или других финансовых организаций
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Татарстане утвердили состав Республиканского фонда поддержки. Указ был подписан главой республики Рустамом Миннихановым. Он опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу председателем совета остался Рустам Нигматуллин. В состав вошли помощник премьер-министра республики Алексей Кирпичников, первый замминистра земельных и имущественных отношений Шамиль Агеев, исполнительный директор фонда Рустем Ибрагимов и другие кандидаты.
Напомним, что фонд был создан в 2017 году для поддержки лиц, которые пострадали от кредитных или других финансовых организаций.
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