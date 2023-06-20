Одна из родительниц смотрела видео с занятий с ребенком и услышала крик девочки на заднем фоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В частном детском саду Казани воспитатель заперла двухлетнюю девочку в подсобке. Прокуратора проводит проверку по данному факту. Известно, что инцидент произошел в саду в ЖК «Светлый».

Данный факт выявился случайно. Одна из родительниц смотрела видео с занятий с ребенком и услышала крик девочки на заднем фоне. Оказалось, что малышка была заперта в подсобке в этом время и сильно плакала. Родители ребенка хотели писать заявлению в полицию. Этим фактом заинтересовалась прокуратора Татарстана, которая организовала проверку, чтобы узнать были ли нарушены права воспитанницы или нет.

Кроме того, как пишут в СМИ, бывшая сотрудница учреждения, которая работала там и уборщицей, и няней, и поваром приносила туда свою еду и игрушки, чтобы малыши могли нормально кушать и играть.

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