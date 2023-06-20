Кроме того, в зооботсаду недавно появились грифовые цесарки Фото: Денис Гордийко с сайта kzn.ru

В зооботсаду Казани поселились фазаны Эллиота и Свайно. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Таких птиц можно встретить в бамбуковых лесах Китая и горных Тайваня. Самцы породы Эллиота во время брачного периода приобретают яркий окрас, а самцы Свайно предпочитают одинокий образ жизни. Во время брачного периода они исполняют красивый брачный танец перед самками.

Кроме того, в зооботсаду недавно появились грифовые цесарки, которые приехали из Перми. Месяц они проходили карантин, а сейчас на них можно полюбоваться в уличном дворике рядом с венценосными журавлями и кафрским вороном.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram