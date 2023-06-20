Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2023 15:15

В Альметьевске начали снимать новогоднюю комедию «Елки 10»

На это в своем ТГ-канале намекнул глава района Тимур Нагуманов
Елена СКВОРЦОВА
Премьера фильма планируется в декабре

Премьера фильма планируется в декабре

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 20 июня, в Альметьевске начали снимать новогоднюю комедию «Елки 10». На это в своем ТГ-канале намекнул глава района Тимур Нагуманов.

«Как вам такая движуха в городе? У нас сегодня почти Новый год. Альметьевск опять зажигает», — написал он. Однако о том, что это съемки известного фильма не сказал. Отметил лишь то, что офциальная информация о том, что происходит будет позднее.

Известно, что съемки проходили рядом с общественным центром «Альмет». Там была установлена елка и даже «выпал» снег в июне. Премьера фильма планируется в декабре.

Информация о том, что одну из частей главной новогодней комедии России будут снимать в Татарстане, появилась в ноябре 2022 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram