Премьера фильма планируется в декабре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 20 июня, в Альметьевске начали снимать новогоднюю комедию «Елки 10». На это в своем ТГ-канале намекнул глава района Тимур Нагуманов.

«Как вам такая движуха в городе? У нас сегодня почти Новый год. Альметьевск опять зажигает», — написал он. Однако о том, что это съемки известного фильма не сказал. Отметил лишь то, что офциальная информация о том, что происходит будет позднее.

Известно, что съемки проходили рядом с общественным центром «Альмет». Там была установлена елка и даже «выпал» снег в июне. Премьера фильма планируется в декабре.

Информация о том, что одну из частей главной новогодней комедии России будут снимать в Татарстане, появилась в ноябре 2022 года.

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