42-летняя старшая менеджер и 55-летняя заведующая кассой вступили в сговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах суд вынес приговор сотрудницам банка за кражу 50 млн рублей. Свою вину они признали частично.

Как сообщили в прокуратуре, 42-летняя старшая менеджер и 55-летняя заведующая кассой вступили в сговор. Из банковской ячейки, которая принадлежала одному из бизнесменов, они похитили порядка 15 млн рублей. Через несколько месяцев, когда владелец пришел за своими деньгами, он нашел там купюры из банка приколов. Также ими было похищено еще 25 млн рублей.

Кроме того, одна из них признана виновной в похищении порядка 17 млн рублей у четырех человек.

Так, заведующая кассой получила наказание в виде трех лет лишения свободы условно и испытательный срок 4 года. Вторая участница дела осуждена на 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее прокурор запросил для них 8,5 и 10 лет лишения свободы.

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