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НовостиОбщество20 июня 2023 14:12

В среду в Татарстане ожидается небольшой дождь и туман

Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики
Елена СКВОРЦОВА
Днем жителей региона ждет облачная погода с прояснениями

Днем жителей региона ждет облачная погода с прояснениями

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь с 20 на 21 июня в Татарстане ожидается небольшой дождь и туман. О таком прогнозе сообщили в Гидрометцентре республики. Водителей просят быть осторожными на дорогах.

Днем жителей региона ждет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов выше нуля. Днем она поднимется до 19 градусов. В столице республики ожидается всего 15 градусов.

В четверг, 22 июня, также будет облачно, но без существенных осадков. Температура поднимется до 20 градусов днем.

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