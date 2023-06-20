В среду в Татарстане ожидается небольшой дождь и туман

Днем жителей региона ждет облачная погода с прояснениями Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь с 20 на 21 июня в Татарстане ожидается небольшой дождь и туман. О таком прогнозе сообщили в Гидрометцентре республики. Водителей просят быть осторожными на дорогах.

Днем жителей региона ждет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов выше нуля. Днем она поднимется до 19 градусов. В столице республики ожидается всего 15 градусов.

В четверг, 22 июня, также будет облачно, но без существенных осадков. Температура поднимется до 20 градусов днем.

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