Банк «Открытие»: три четверти жителей Приволжья учат своих детей копить деньги

Фото: Олег ЗОЛОТО

58% жителей Приволжского федерального округа зарабатывали деньги в детстве. 48% смогли осуществить с помощью накоплений свою детскую мечту. На осуществление своей нынешней мечты большинству жителей округа нужно более миллиона рублей. Три четверти респондентов учат своих детей копить деньги. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие».

Лишь 21% опрошенных не имели в детстве сбережений (на Северном Кавказе 35%, в Центральном федеральном округе 16%). 37% хранили свои сбережения в коробках, шкатулках, банках (стеклянных) или в целлофановых пакетах. У 22% в доме была копилка в форме поросенка, у 16% - в форме кубышки или бочонка. 3% хранили деньги под матрасом.

3% сообщили, что у них была постоянная работа в детстве (в Москве и Московской области – у 8%). Еще 55% время от времени подрабатывали (на Урале 66%). Не зарабатывали в детстве денег 43% опрошенных.

Свои детские накопления жители Приволжья тратили или мечтали потратить (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) преимущественно на мелкие покупки (жвачка, марки, значки, наклейки) – 50% и сладости – 40%. 26% тратили деньги на подарки. У 22% эти накопления уходили на развлечения (кино, театры, концерты). 19% покупали себе на гаджеты, 12% книги, 6% школьные завтраки.

48% участников опроса детские накопления помогли осуществить их тогдашнюю мечту (38% скорее да, 10% определенно да). В Москве и Московской области так ответили 53% опрошенных, на Дальнем Востоке лишь 36%. Большинству респондентов (53%) детские накопления не помогли реализовать мечту (35% скорее нет, 18% определенно нет).

Сейчас большинству респондентов на реализацию мечты нужно более миллиона рублей: 31% - от 1 до 5 миллионов, 35% - свыше 5 миллионов. 7% необходимо 50-200 тысяч, еще 7% - 200-500 тысяч, 12% - от 500 тысяч до 1 миллиона. 7% назвали свою мечту бесценной .

75% дают карманные деньги детям и учат их копить (в Москве и Московской области лишь 41%). Еще 7% денег не дают, но учат копить. 12% дают детям карманные деньги, но не учат копить. Только 3% не дают детям карманные деньги и не учат копить. 3% сообщили, что у них нет детей.

* Опрос проведен банком «Открытие» 1-8 июня по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.