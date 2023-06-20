Мэр Казани Ильсур Метшин назвал рекордом открытие в городе сразу четырех новых школ

Только в ЖК «Салават Купере» строят две школы. Фото: metshin.ru

В этом году к 1 сентября в Казани откроют сразу четыре новые школы, которые смогут принять более шести тысяч учеников.

«Впервые в новейшей истории Казани мы строим в разных районах города четыре новых школы на шесть тысяч детей. Это рекорд. Мы к этому долго шли», – заявил мэр города Ильсур Метшин, посетив стройку образовательного учреждения на улице Курынова в ЖК «Светлая долина». Это будет дополнительный корпус школы №184, рассчитанный на 1 501 место. Работы там завершены уже на 70%.

Вместе с этим в Казани идет возведение двух школ в ЖК «Салават Купере» на улице Гареева (на 1 501 место каждая) и на улице Нигматуллина (на 1 224 места). Их открытие должно разгрузить уже существующие образовательные учреждения. Некоторые из них обучают детей в две смены, так как фактически переполнены.

Для справки, на данный момент в школах Казани числится более 166 тысяч детей.

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