В Татарстане стобалльниками на ЕГЭ стали 158 выпускников

Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ проходит с 26 мая по 1 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эти дни в Татарстане выпускники школ сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ – это 3 281 человек. Во вторник, 20 июня, во время посещения в Казани пункта проведения единого государственного экзамена в школе №139 глава Минобразования республики Ильсур Хадиуллин сообщил, что на данный момент 158 татарстанских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Например, 26 ребят получили максимальную оценку на экзамене по химии, четыре выпускника получили ее по математике профильного уровня, а 54 одиннадцатиклассников – по русскому языку. При этом, по словам министра, именно по последнему предмету наблюдается снижение числа стобалльников в Татарстане.

Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ проходит с 26 мая по 1 июля. Так, что не исключено, что количество стобалльников в республике еще увеличится.

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