В Тукаевском районе похоронили погибших на пожаре в деревне Саитово

В пожаре выжила лишь 29-летняя женщина. Фото: газета "Светлый путь"

В Тукаевском районе Татарстана состоялись похороны погибших при пожаре в деревне Саитово. Трагедия унесла жизни семи человек, четверо из которых – дети.

Расходы на погребения оплатил муниципалитет. Жители Саитово в свою очередь организовали сбор средств для помощи родным. К расчистке территории дома смогут приступить только после согласования с правоохранительными органами, сообщает «Светлый путь».

Напомним, в пожаре выжила лишь 29-летняя женщина. Ее дети в возрасте от 4 до 10 лет, а также муж, мать и брат погибли. По факту гибели семерых человек на пожаре возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следствие изучает две версии возгорания – неосторожность при обращении с огнем и замыкание электропроводки.

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