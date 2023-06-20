New York Times рассказала о слежке ученого из Казани за шпионом, предавшим Чапман

Будучи в Казани мужчина нашел себе жену-мусульманку. Фото: Из личного архива героя публикации

О провальной слежке мексиканского ученого из Казани Гектора Алехандро Кабрера-Фуэнтеса рассказала New York Times. Задержание произошло в Майами еще в 2020 году. Тогда не сообщалось, кого именно вычислял ученый. По данным американского издания, целью был бывший российский разведчик Александр Потеев, который в свое время сдал спецслужбам США российскую агентуру, в том числе и Анну Чапман. Тогда Потеев сбежал в Америку, где стал участником секретной программы ЦРУ.

Утверждается, что именно при помощи Гектора Алехандро Кабрера-Фуэнтеса злоумышленники хотели выследить, а затем ликвидировать Александра Потеева. Но эта затея провалилась, так как мексиканского ученого задержали после того, как он сфотографировал номер машины Потеева.

Жизнь Гектора Алехандро Кабрера-Фуэнтеса в Казани

Учиться в Казань мексиканец приехал в 2004 году. Стал председателем союза иностранных студентов. Числился сотрудником Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Здесь же в Казани влюбился в местную девушку. Они начали встречаться. Но потом Алехандро уехал писать научную работу в Германию, а после в Мексику. Через полгода вернулся обратно в Татарстан с твердым желанием жениться на казанской подруге. Она сказала ему «да». Но бабушка невесты верующая мусульманка настояла на том, чтобы у ее внучки был никах (исламский обряд венчания – Ред.). Несмотря на то, что он католик, Алехандро согласился на это из уважения к традициям семьи будущей жены. Никах провели в казанской мечети «Кул шариф». Вскоре молодожены уехали в Германию.

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