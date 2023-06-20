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НовостиЭкономика20 июня 2023 12:05

«КАМАЗ» с 1 июля повысит тарифы и оклады своим сотрудникам на 10%

На предприятии сегодня трудятся более 30 тысяч человек
Адам САГАЛ
На «КАМАЗе» сегодня трудятся более 30 тысяч человек

На «КАМАЗе» сегодня трудятся более 30 тысяч человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПАО «КАМАЗ» с 1 июля текущего года повысит тарифы и оклады своим сотрудникам на 10%. Об этом сообщил руководитель пресс-службы автогиганта Олег Афанасьев.

На «КАМАЗе» сегодня трудятся более 30 тысяч человек.

Отметим, что средняя зарплата по Набережным Челнам, где находятся заводы компании, составляет 58,4 тысячи рублей.

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