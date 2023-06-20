Жители Казани жалуются на нашествие комаров и запах канализации

С жалобами жильцы несколько раз обращались в ЖЭУ и УК. Фото: Вести Татарстан

В Казани жителей дома по улице Минусинской беспокоят полчища комаров и запах канализации. Причем, проблема не решается месяцами.

«Мы просто коллективно возьмем и за июнь месяц платить не будем ни за канализацию, ни за водоотвод. Может быть, тогда они начнут чесаться», - цитирует «Вести Татарстан» старшую по дому Санию Антонову.

Жители дома радуются резкому похолоданию, ведь теперь нет дурного запаха из подвала. Видимо, там и есть источник размножения насекомых.

С жалобами жильцы несколько раз обращались в ЖЭУ «Юдино», УК «Заречье», в мэрию Казани и в Водоканал. Там обещали решить проблему. Проверку готовится провести и Госжилинспекция республики.

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