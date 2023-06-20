Бойцы батальонов «Алга» и «Тимер» получили от правительства Татарстана боевые дроны

Также военнослужащие получили комплектующие Фото: Дмитрий СТЕШИН

Помощник премьер-министра Татарстана передал бойцам батальонов «Тимер» и «Алга» боевые и разведывательные дроны. Также военнослужащие получили комплектующие к ним. Например, три специальных шлема, с помощью которых оператор видит все от первого лица.

«Встретимся с вами уже там, на месте. Ребятам привет, держитесь. Пользуйтесь нормально, победите! Берегите себя и близких, бейте врага!» – цитирует ИА «Татар-информ» чиновника.

Ранее мы сообщали, что мэр Набережных Челнов встретился с бойцами, которые приехали в отпуск из зоны СВО.

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