ФК «Рубин» подписал контракт с 17-летним киргизским нападающим

Бекназ Алмазбеков играл за молодежную команду турецкого клуба до 19 лет. Фото: ФК "Рубин"

Футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с 17-летним киргизским нападающим Бекназом Алмазбековым. Об этом сообщает турецкое издание GZ GAZETE. По данным этого СМИ, у спортсмена завершился контракт с «Галатасараем», поэтому он перешел в статусе свободного агента.

Известно, что Бекназ Алмазбеков играл за молодежную команду турецкого клуба до 19 лет. В прошедшем сезоне на счету нападающего 16 голов в 22 матчах. Он сыграл за сборную Киргизии один матч - в Кубке Азии против сборной Мьянмы.

Ранее мы сообщали, что казанский «Рубин» остался без тренера Сергея Никитина.

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