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НовостиЗдоровье20 июня 2023 10:14

В Челнах увековечена память первого главного врача БСМП

Открыта мемориальная доска
Адам САГАЛ
Строительство БСМП стартовало в 1973 году. Фото: Горздрав Набережных Челнов

Строительство БСМП стартовало в 1973 году. Фото: Горздрав Набережных Челнов

В Набережных Челнах увековечена память первого главного врача БСМП - Ирека Ишкинеева. В торжественном открытии мемориальной доски приняли участие руководитель исполкома Фарид Салахов, начальник управления здравоохранения Рустам Нугманов, дети Ирека Ишкинеева.

Строительство БСМП стартовало в 1973 году. Это был уникальный проект того времени – первая многопрофильная больница в Татарстане и третья в Советском Союзе.

Ранее мы сообщали, что врачи БСМП не смогли спасти ногу участнику конкурса «Лучший сантехник».

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