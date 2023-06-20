В стиле 19 века: В Казани Юлиана Петрова провела традиционный Пушкинский вечер

Имя Александра Сергеевича Пушкина для каждого жителя России является любимым и родным! С самого раннего детства мы постигаем родную культуру через волшебные сказки о золотом петушке и царе Салтане, через приключения богатыря Руслана и его любимой Людмилы. Стихи Пушкина сопровождают наше взросление, романтические переживания, постижение смысла жизни в зрелом возрасте…

Уже третий год подряд в Казани Юлиана Петрова – известная в городе бизнес-леди организует и проводит ставший уже традиционным Пушкинский вечер! Это познавательно-развлекательное авторское мероприятие, в котором сочетаются интересные факты из жизни поэта и его времени, номера классического репертуара оперного, балетного, инструментального и живописного искусства и, конечно, произведения самого Александра Сергеевича. В одной программе Юлиана сумела соединить величие и самобытность личности и творчества Пушкина и нашу действительность, динамичную жизнь и потребность в прекрасном. По отзывам гостей вечера – это прекрасный праздник, ничего подобного в городе не проводится.

Июньским вечером поклонники творчества А.С. Пушкина и просто любители прекрасного собрались на красивой террасе ресторана «Небо Казани», украшенной живыми цветами и сувенирами в стиле 19 века.

Классическая музыка пушкинской эпохи в живом исполнении струнного квартета «Амели», композиция «Русская» на музыку П.И. Чайковского в исполнении Александры Елагиной – заслуженной артистки РТ, первой солистки театра оперы и балета им. М. Джалиля и прекрасные романсы на стихи Пушкина в исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов, солистки чувашского театра оперы и балета Марии Михайловой составили концертную часть вечера. Об интересных фактах из жизни поэта, о его любовных переживаниях и жизненных впечатлениях, отраженных в прекрасных произведениях гостям рассказала филолог, пушкиновед Галина Титова. Присутствующие узнали историю создания бессмертных шедевров «Я вас любил», «Я помню чудное мгновенье», «Сожженное письмо» и это никого не оставило равнодушным.

Особый интерес вызвала информация о моде в жизни и творчестве поэта и демонстрация модной коллекции изящных платьев и костюмов «Чудное мгновенье» от талантливого модельера Султана Салиева, которую представили прекрасные модели Агентства «МТ Models», финалистки конкурса «Мисс Татарстан 2023».

Произведения А.С. Пушкина получили признание ещё при жизни поэта, и сегодня они вызывают живой интерес у наших современников. Как и личность поэта, прожившего такую короткую, но яркую жизнь! Об экранизациях образа Пушкина на большом экране от эпохи немого кино и до наших дней гостям рассказала кинокритик и киновед Адиля Хайбуллина. Она также сообщила о подготовке премьеры 2024 года - фильме «Пророк. История Александра Пушкина».

Все знают, что Пушкин бывал в Казани, когда собирал материалы об истории пугачевского восстания. О некоторых интересных фактах пребывания Пушкина в Казани, а затем и его вдовы Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской рассказал гостям доцент Казанской православной духовной семинарии, краевед и исследователь Анатолий Елдашев.

Пушкин остается для нас «солнцем русской поэзии», непревзойденным эталоном стиля, глубоким знатоком тонкостей человеческой натуры. Его личность, его эпоха, жизнь и отношения, его многогранное творчество – всегда будут в центре внимания великой русской культуры, всегда будут понятны и актуальны для каждого поколения, потому что Пушкин для нас – не только «наше всё», не только классик, но и современник!

Автор проекта «Пушкинский вечер» Юлиана Петрова приглашает всех любителей творчества Пушкина на ещё одну встречу с прекрасным через год!