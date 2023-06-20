С 1 июля проезд в троллейбусах и автобусах Йошкар-Олы подешевеет

Сэкономить можно будет на маршрутах 2А и 3П. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В троллейбусах и автобусах МП «Троллейбусный транспорт» Йошкар-Олы с 1 июля подешевеет проезд. Правда, всего на один рубль, но все же. На маршрутах 2А и 3П, где транспорт оснащен считывателями для безналичной оплаты, проезд при оплате банковской картой вместо 24 рублей будет стоить 23 рубля, сообщает администрация города.

- Наличными придется платить так же – 26 рублей, - отметили там.

Власти Йошкар-Олы утверждают, что проезд в общественном транспорте города до сих пор остается одним из самых дешевых в Приволжском федеральном округе.

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