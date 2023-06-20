На информационные системы правительства Татарстана напала ИТ-армия Украины

Количество нелегитимных запросов составляет более одного миллиона в секунду.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Беспрецедентная атака на информационные системы правительственного ЦОД Татарстана продолжается второй день. Количество нелегитимных запросов составляет более одного миллиона в секунду, сообщил 20 июня на брифинге глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.
«В понедельник в 9.00 началась кибератака со стороны ИТ-армии Украины. Ей подверглись более 4 тысяч целей в Татарстане. Все инциденты оперативно отрабатываются. В целом, система справилась», - отметил министр.
Кроме того, была зафиксирована и проблема со снижением скорости интернета на рабочих местах госслужащих в Татарстане. При этом портал госуслуг республики, единая цифровая платформа, электронная почта, МФЦ, сайты главы и правительства региона работали в штатном режиме.
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