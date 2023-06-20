На информационные системы правительства Татарстана напала ИТ-армия Украины

Количество нелегитимных запросов составляет более одного миллиона в секунду. Фото: Мария ЛЕНЦ

Беспрецедентная атака на информационные системы правительственного ЦОД Татарстана продолжается второй день. Количество нелегитимных запросов составляет более одного миллиона в секунду, сообщил 20 июня на брифинге глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

«В понедельник в 9.00 началась кибератака со стороны ИТ-армии Украины. Ей подверглись более 4 тысяч целей в Татарстане. Все инциденты оперативно отрабатываются. В целом, система справилась», - отметил министр.

Кроме того, была зафиксирована и проблема со снижением скорости интернета на рабочих местах госслужащих в Татарстане. При этом портал госуслуг республики, единая цифровая платформа, электронная почта, МФЦ, сайты главы и правительства региона работали в штатном режиме.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram