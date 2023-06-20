Летом Казань и Москву связал дополнительный поезд

Сев днем в этот поезд в Москве можно оказаться уже рано утром. Фото: Иван ВИСЛОВ

Этим летом между Казанью и Москвой запущен дополнительный скоростной поезд №289/290, сообщается в официальном телеграм-канале Горьковской железной дороги.

Из столицы Татарстана состав будет отправляться 21 и 27 июня; 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 25, 29 и 31 июля; 2 и 4 августа. Время отбытия в 15.36. Пассажиры окажутся в Москве на следующие сутки в 5.30.

Обратно поезд будет отправляться в 19.08 22 и 28 июня; 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 26 и 30 июля; 1, 3 и 5 августа. В Казани он окажется на следующие сутки после отбытия – в 7.50.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram