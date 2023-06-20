Движение по мосту через Каму в обход Набережных Челнов и Нижнекамска запустят раньше срока

На строительство этого моста потратят 23 миллиарда рублей. Фото: vtk.rosavtodor.gov.ru

На месте строительства первого этапа объездной дороги в обход Набережных Челнов и Нижнекамска уже начали собирать пролеты для моста через реку Кама, а к их надвижке на опоры планируют приступить уже в августе. Длиной 1,3 километра он станет самым большим в рамках возведения скоростной дороги Казань – Екатеринбург.

Отметим, что строительство этого моста началось в сентябре 2022 года. Работы идут с опережением. Поэтому, как отмечают представители ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», движение по мосту собираются запустить раньше намеченного срока, а именно в конце 2024 года.

Для справки, строительство данного сооружение обойдется в 23 миллиарда рублей. В сутки по нему будут проезжать порядка 25 тысяч автомобилей. Мост станет не только важным элементом скоростной дороги, но и позволит автомобилистам из Нижнекамска быстрее доезжать до Казани.

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