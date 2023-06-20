Прокуратура Татарстана проверит информацию о запертом ребенке в подсобке детсада

Нелестно о работе дошкольного учреждения отзываются и бывшие сотрудники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проверить информацию о нарушении прав ребенка поручено прокурору Пестречинского района. Молодая мать заявила, что ее двухлетнюю дочь таскали за руки и закрывали в подсобке частного детского сада.

Нелестно о работе дошкольного учреждения отзываются и бывшие сотрудники. По их словам, детей могли попросить уйти из детского сада, если они слишком активно себя вели и мешали заниматься с педагогом. Кроме того, бывшая нянечка, уборщица и повар рассказала телеканалу «Татарстан-24», что еда готовилась из готовых баночек.

Заведующая детсада в ответ заявила, что никто и никого не запирал. Все слова - клевета, а бывшие коллеги таким образом ей мстят. При этом мама девочки считает иначе и отмечает, что при виде руководительницы ребенок начинает плакать и проситься домой.

При наличие оснований прокуратура Татарстана предпримет меры реагирования, сообщает пресс-служба надзорного ведомства

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