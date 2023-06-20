В Казани до конца года может открыться белорусский аналог IKEA

Первый магазин Swed House был открыт в России в апреле Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани до конца текущего года может открыться магазин Swed House, который называют белорусским аналогом IKEA. Сейчас владельцы ведут соответствующие переговоры с торговыми центрами, пишет «Реальное время».

Отметим, что первый магазин Swed House был открыт в России в апреле. Это произошло в Москве. Позже анонсировали запуск и в других российских городах, в том числе в Казани. Предполагается, что точка может открыться в ТЦ «Парк Хаус».

«Мы планируем открыть в Казани не один, а два-три магазина, что с точки зрения логистики наиболее целесообразно. Другие города Поволжья мы пока не рассматриваем. Но в Татарстане мы также планируем работать по франшизе», — говорит владелец сети Swed House Мурат Шагылыджов.

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