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НовостиПроисшествия20 июня 2023 7:03

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели людей в пожаре в Саитово

Огонь унес жизни четверых детей и троих взрослых
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Последствия пожара.

Последствия пожара.

Фото: МЧС Татарстана

В центральный аппарат СК России предоставят доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по гибели людей в пожаре в Тукаевском районе Татарстана.

Напомним, в результате пожара в частном доме в деревне Саитово погибли семь человек, в том числе четверо детей. Удалось выжить только матери, которая спаслась из горящего дома.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил выполнить эту задачу руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому, сообщает пресс-служба Следкома России.

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