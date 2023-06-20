Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели людей в пожаре в Саитово

Последствия пожара. Фото: МЧС Татарстана

В центральный аппарат СК России предоставят доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по гибели людей в пожаре в Тукаевском районе Татарстана.

Напомним, в результате пожара в частном доме в деревне Саитово погибли семь человек, в том числе четверо детей. Удалось выжить только матери, которая спаслась из горящего дома.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил выполнить эту задачу руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому, сообщает пресс-служба Следкома России.

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