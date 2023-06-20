В Марий Эл в ДТП погиб 13-летний подросток на мопеде

Авария произошла в Горномарийском районе. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В Марий Эл полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. Авария произошла 18 июня около 22.22 на 5-м километре дороги «Лидывуй-Усола-Носелы» Горномарийского района.

13-летний подросток без прав ехал на мопеде Motoland ZS50-А. На транспорте не было госномера, фары были выключены, а сам водитель передвигался без мотошлема. Предполагается, что он не справился с управлением и наехал на стоящую на обочине машину УАЗ-330365.

В результате столкновения несовершеннолетний водитель мопеда погиб на месте до приезда «скорой». 13-летнего пассажира, который также ехал без мотошлема, с серьезными травмами госпитализировали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл.

Ранее на перекрестке в Йошкар-Оле в аварии пострадали два ребенка.

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