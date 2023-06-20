Кабмин Татарстана отложит сокращение штата управления ЗАГС на 2024 год

Предельная численность сотрудников управления ЗАГС уменьшится с 16 до 14 единиц. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане предельную численность сотрудников управления ЗАГС сократят на два человека не с 1 июля 2023 года, как планировалось ранее, а с 1 января 2024 года. Соответствующий проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Предельная численность сотрудников управления ЗАГС уменьшится с 16 до 14 единиц. Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам также сократится - с 364,027 тысячи до 334,843 тысячи рублей.

Напомним, ранее жительница Татарстана потеряла в пожаре четырех детей, супруга, мать и брата.

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