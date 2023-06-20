Врачи БСМП Набережных Челнов выиграли в конкурсе «Ак Чәчәкләр»

Пациентом был 50-летний житель Ютазинского района Татарстана. Фото: БСМП г. Наб. Челны

Врачи БСМП Набережных Челнов выиграли в номинации «Уникальный случай» республиканского конкурса «Врач года – Ак Чәчәкләр». Хирурги медучреждения провели операцию по замене самого крупного сосуда в организме человека на протез.

Медики выполнили полное гибридное протезирование всей грудной и брюшной аорты, совместив открытое вмешательство с внутрисосудистым. Им удалось сохранить все значимые ветви аорты - от сердца до начала артерий конечностей.

Пациентом был 50-летний житель Ютазинского района Татарстана. Операции ему делали в течение двух дет. Первая длилась шесть с половиной часов, вторая – около семи часов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и ведет обычный образ жизни.

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