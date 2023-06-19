Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство Марий Эл утвердило проведение XII Всероссийского Съезда марийского народа в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписано главой республики Юрием Зайцевым.

Известно, что традиционное мероприятие проводится один раз в четыре года – во время съезда обсуждаются вопросы, связанные с сохранением культурных обычаев и языка марийского народа.

Программу мероприятия в 2024 году необходимо подготовить и утвердить до 2 октября текущего года. Пока лишь ясно, что пройдет XII Всероссийский Съезд в столице Марий Эл - Йошкар-Оле.

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