Фото: Иван МАКЕЕВ

21 июня в Йошкар-Оле зажгут 2 тысячи свечей в память о погибших во время Великой Отечественной войны, рассказывают в пресс-службе администрации города.

Республика Марий Эл присоединится к традиционной акции «Свеча памяти», которую проводят по всей России каждый год. Жители города свечами выложат надпись «Йошкар-Ола Помнит» и силуэт голубя Мира в память о солдатах, павших в страшные годы 1941-1945.

Мероприятие продет у памятника Неизвестному солдату в столице Марий Эл.

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