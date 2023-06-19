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НовостиОбщество19 июня 2023 16:35

19 июня на Волге в Марий Эл столкнулись лодка и теплоход

Есть жертвы
Марина ДОЛГОВА

Фото: Иван МАКЕЕВ

19 июня в 15:45 на Волге в Марий Эл столкнулись лодка и теплоход. Об этом рассказали в пресс-службе центрального МСУТ СКР.

По информации межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, в настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном».

В результате столкновения резиновой моторной лодки с составом из двух барж один мужчина утонул, а другого удалось спасти.

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