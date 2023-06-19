Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 16:09

Анестезиолог-реаниматолог Айнагуль Баялиева стала врачом года 2023 года в Татарстане

В республике выбрали победителя премии «Ак чэчэклэр — 2023»
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анестезиолог-реаниматолог Айнагуль Баялиева стала врачом года 2023 года в Татарстане. В понедельник, 19 июня, в республике выбрали победителя премии «Ак чэчэклэр — 2023».

Так, лучшей в своей профессии стала завкафедрой Казанского государственного медицинского университета. За плечами Айнагуль Баялиевой 16-летний стаж в помощи тяжелобольных акушерского профиля. Она курирует линию санавиации в медучреждениях Татарстана.

Сегодня Айнагуль Баялиева получила заслуженную награду в «Казань Экспо» из рук главы республики Рустама Минниханова.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram