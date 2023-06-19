Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анестезиолог-реаниматолог Айнагуль Баялиева стала врачом года 2023 года в Татарстане. В понедельник, 19 июня, в республике выбрали победителя премии «Ак чэчэклэр — 2023».

Так, лучшей в своей профессии стала завкафедрой Казанского государственного медицинского университета. За плечами Айнагуль Баялиевой 16-летний стаж в помощи тяжелобольных акушерского профиля. Она курирует линию санавиации в медучреждениях Татарстана.

Сегодня Айнагуль Баялиева получила заслуженную награду в «Казань Экспо» из рук главы республики Рустама Минниханова.

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