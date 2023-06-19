Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чувашии экс-чиновнику грозит уголовное дело за служебный подлог. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Так, в результате проверки исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения и муниципальных нужд было выявлено нарушение.

1 декабря прошлого года глава администрации Козловского городского поселения заключил муниципальный контракт с местной компанией на выполнение работ по укладке асфальтового покрытия в парке «Геометрика». Срок сдачи работ был назначен до 25 декабря.

Однако несмотря на то, что работы в срок выполнены не были, глава поселения подготовил документы об их приемке в полном объеме. Сумма контракта составила порядка 600 тысяч рублей.

В настоящее время прокуратура направила материалы в Следком для возбуждения уголовного дела по статье «служебный подлог».

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