В столице Татарстана под мостом через Ленинскую дамбу загорелись провода

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани под мостом через Ленинскую дамбу загорелись провода, передает пресс-служба МЧС республики Татарстан.

О возгорании стало известно 19 июня в 15:58. Пожар был зафиксирован в слаботочных проводах в лотках на площади 10 квадратных метров.

Аварийная бригада и сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Рабочие электросетей обесточили провода, а пожарные приступили к тушению огня. Около половины 5 ликвидация пожара была завершена. Пострадавших, к счастью, нет.

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