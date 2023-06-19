ФОТО: Госавтоинспекция Набережных Челнов

В Набережных Челнах пьяный водитель, уходя от погони, влетел в припаркованную иномарку, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города. Инспекторы ДПС настигли угонщика, когда он уже успел совершить ДТП.

Сообщается, что 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения ездил на ВАЗ-21013 по 63-му комплексу. Сотрудники ГИБДД поймали во дворе дома №8 на улице Полякова. Тогда водитель уже протаранил припаркованную Geely Atlas.

Стоит отметить, от медицинского освидетельствования парень отказался. Поэтому его автомобиль забрали на штрафстоянку, а ему выписали протокол об административном правонарушении. Водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав до 2 лет.

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