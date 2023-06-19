ТМХ заключил с правительством Чувашии и ГК Трансэнергопром соглашение о строительстве инновационных энергоцентров на сумму более 5 млрд рублей

Кабинет Министров Чувашской республики, ООО «ТМХ-Энергетические решения» и Группа компаний «Трансэнергопром» заключили на полях Петербургского международного экономического форума соглашение по вопросам развития энергетической отрасли региона.

Подписи под документом поставили Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Олег Николаев, Председатель совета директоров ТМХ-Энергетические решения Кирилл Липа и генеральный директор ГК Трансэнергопром Елена Климашевская.

В качестве основных направлений взаимодействия определены формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Чувашской Республики, повышение надежности работы энергетического комплекса Чувашии путем строительства новых объектов распределенной генерации на базе газопоршневых установок. На эти цели ГК Трансэнергопром направит более 5 млрд рублей.

В этом году стороны намерены совместно реализовать первый пилотный проект по строительству объекта распределенной генерации на базе газопоршневой установки – когенерационной мини-тэц в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашии. В качестве источника энергии для станции будет использован новейший дизельный двигатель 1-9ГМГ, созданный специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и построенный на входящем в состав компании «ТМХ Энергетические решения» Коломенском заводе. ТМХ реализует проект энергоцентра на базе 1-9ГМГ впервые.

Еще одним вектором взаимодействия станет дальнейшее развитие инфраструктуры для электрического транспорта в Чувашской республике, которая вошла в список пилотных регионов в этом направлении. В Чебоксарах уже сейчас работает уникальный по своему техническому и архитектурному решению электрозаправочный комплекс, построенный инжиниринговой компанией «Энергопром», входящей в периметр группы компаний «ТЭП», с быстрой зарядкой и возможностью дальнейшего наращивания мощности и количества зарядных постов.

«Использование наших двигателей возможно в разных отраслях и различных целях. Одно из таких направлений – независимая энергетика. Наши двигатели дают гибкость, наши двигатели дают возможность снизить затраты на электроэнергию и, соответственно, обеспечить энергоснабжение в удаленных регионах», заявил Кирилл Липа. - Проект в Чувашии важен для нас в силу своих объемов, запланировано достаточно большое количество двигателей, которые должны быть там установлены в ближайшее время, но он не единственный. Мы рассчитываем на такие же проекты и в других регионах Российской Федерации».

«Устойчивая и стабильная работа энергокомплекса региона – это стратегическая задача. В целях ее достижения необходимо применение современных инновационных решений. Внедряемые нами перспективные технологии помогут региону ликвидировать сезонный дефицит мощности в 100 МВт, добиться ценовой стабильности на ресурсы и обрести технологический суверенитет благодаря использованию отечественного оборудования», - отметила Елена Климашевская.

«Сегодня мы сделали очередной шаг в развитии электроэнергетики в Чувашской республике и, самое главное, наладили взаимную работу в этом направлении. Это стратегически важно для решения задач промышленного производства в Чувашской республике, изменения ситуации в коммунальной сфере и автоматически людей, которые живут на территории. Мы стремимся комплексно развивать подходы в развития всех сфер жизни и искать партнеров, придерживающихся таких же принципов, что и республика», - заявил Олег Николаев.