В Татарстане медработником года признана медсестра РКОДа

Медицинский стаж победительницы – более 30 лет. Фото: Минздрав РТ

Медсестра кабинета реабилитации стомированных пациентов Республиканского клинического онкологического диспансера Миляуша Шарафутдинова победила в конкурсе «Врач года – Ак Чәчәкләр» в номинации «Медицинский работник года».

Кабинет реабилитации стомированных пациентов стал уникальным для республики. Помощь здесь оказывают даже пациентам без онклогии. Шарафутдинова принимала непосредственное участие в организации его работы. Ее медицинский стаж – более 30 лет.

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