«Открытие Авто»: в мае жители ПФО предпочитали покупать автомобили с пробегом

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Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты майских продаж* новых и подержанных автомобилей на рынке ПФО. В январе-мае было реализовано свыше 514,730 тысяч новых и подержанных автомобилей, рост обусловлен спросом на автомобили с пробегом.

С января по май 2023 года в регионах Приволжского Федерального округа было продано 68471 новых автомобилей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в мае продано 14315 новых автомобиля, что на 8% меньше апрельских данных продаж, но в 3 раза больше, чем в мае прошлого года, когда авторынок достиг дна (было продано 4473 новых машины). Поэтому год спустя результаты майских продаж выглядят как уверенный прогресс.

При этом китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму и ставить рекорды продаж, оттесняя бывших лидеров рынка на задний план.

В топ-5 майских продаж вошли марки LADA (продано 6701 новых автомобилей), Haval (1353 автомобиля), Chery (1066 автомобилей), Geely (791 автомобиль), Hyundai (719 автомобилей).

Самыми популярными моделями в автосалонах Приволжья в мае стали LADA 2190 Granta (продано 2648 автомобилей), LADA 2191 Granta (1709 автомобилей), LADA 2123 Niva (893 автомобилей), Haval Jolion (726 автомобилей), LADA 2121 Niva (681 автомобиль). На фоне пока все еще скромных продаж новых автомобилей вторичный рынок набирает обороты.

С января по май 2023 года в регионах ПФО было зарегистрировано 446259 сделок по купле-продаже автомобилей с пробегом, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае было продано 100566 автомобилей, что на 2% больше апрельских данных и более, чем в 1,5 раза больше, чем в мае прошлого года.

В топ-5 майских продаж вошли марки LADA (продано 32490 автомобилей с пробегом), далее с большим отрывом Kia (7176 автомобилей), Hyundai (5592 авто), Renault (4710 автомобилей), Chevrolet (4612 автомобилей). Самыми популярными моделями месяца на вторичном рынке стали LADA 2190 Granta ( 3575 машин),LADA 2114 Samara ( 3005 автомобилей), Kia Rio ( 2730 ), Hyundai Solaris (2297), LADA 2170 Priora (2068).

* Анализ проведен на основе данных агентства «Автомаркетолог».