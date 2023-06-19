В Казани после Сабантуя издадут книгу народных татарских рецептов

На всех подворьях будут размещены QR-коды по которым можно будет оставить свой рецепт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани будет издана книга народных татарских рецептов, авторами которой станут жители города. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил начальник управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

«Мы приглашаем всех казанцев, гостей праздника привезти с собой секреты кулинарного мастерства, рецепты, которые присущи именно вашей семье и передаются из поколения в поколение», — рассказал он.

Как уточнил чиновник 24 июня, в день Сабантуя, на всех подворьях будут размещены QR-коды по которым можно будет оставить свой рецепт.

«Это очень важный момент, чтобы мы собрали общую, семейную книгу рецептов», — пояснил Абзалов.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о новшествах на Сабантуе 2023 года.

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