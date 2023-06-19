Мэр Казани о западном мире: «Единственное, что его объединяет - бигмак и кока-кола»

Метшин отметил, что Запад подводит всех под одну гребенку. Фото: kzn.ru

Во время объявления о новшествах на Сабантуе 2023 мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что это не только праздник ради праздника, но еще и приобщение молодежи к традициям.

«Западный мир, к сожалению, всех подводит под одну гребенку. Единственное, что объединяет его сейчас - бигмак и кока-кола. Для нас же важно сохранять национальную особенность, память о наших корнях. Это делает нас духовно богаче», - сказал Ильсур Метшин.

Напомним, Сабантуй 2023 в Казани будут отмечать в эту субботу, 24 июня. Праздник пройдет на трех основных площадках – в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также на территории лесопарковой зоны озера Лебяжье. Для жителей и гостей города организуют специальные автобусы.

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