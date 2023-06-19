В Казани пройдет сбор подарков на Сабантуй 2023

Собранные подарки можно будет выиграть в конкурсах, которые будут проводиться на празднике. Фото: Рамиль ГАЛИ

В эту пятницу, 23 июня, в Казани в пятый раз пройдет акция «Сбор даров Сабантуя». Подарки будут грузить на повозки с лошадьми. Они проедут по улицам города и будут останавливаться на площади 1 Мая, площади Свободы, в Старо-Татарской слободе и в комплексе «Туган Авылым».

В 10.00 горожане могут отдать свои подарки на Сабантуй на площади 1 Мая. В 11.00 повозки должны быть уже в Казанском Кремле у мечети «Кул Шариф». Далее они проследуют по улицам Баумана и Пушкина. Около 12.30 повозки окажутся около театра им.Камала. Сбор подарков в Старо-Татарской слободе и в комплексе «Туган Авылым» запланирован на 11.00

Напомним, мэр Казани Ильсур Метшин пообещал новшества на Сабантуе 2023. Также в связи с праздником для жителей и гостей города организует специальные автобусы.

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