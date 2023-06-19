На дороге в объезд Нижнекамска и Набережных Челнов начали собирать пролеты моста через Каму

Это будет самый большой мост в республике, построенный на скоростной дороге «Казань – Екатеринбург». Фото: vtk.rosavtodor.gov.ru

В Татарстане на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов начали собирать пролеты моста через реку Кама. Это будет самое большое подобное сооружение в республике, построенное на скоростной дороге «Казань – Екатеринбург». Длина моста составит 1,3 километра.

«Сейчас идет сборка первого блока пролетного строения длиной 12 метров и массой 82 тонны. Всего предстоит собрать 130 таких блоков общей массой около 11 000 тонн. Конструкция была специально разработана именно для этого моста. После укрупненные блоки поднимут на стапельную площадку, потом пролетное строение соберут в единую цельнометаллическую конструкцию и надвинут на русловые опоры. Операция по надвижке начнется в августе 2023 года», - сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Отметим, в рамках строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов будет проложена четырехполосная автодорога, возведено 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Общая протяженность обхода составит 81 километр.

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