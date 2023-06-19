Традиционно поселок Мирный приглашает отметить праздник плуга Сабантуй

Традиционно, в последнюю субботу июня, в Казани будет с размахом отмечаться праздник плуга - «Сабантуй». В этом году дата назначена на 24 июня. Гулянья пройдут на нескольких площадках, но основным местом для празднования Сабантуя в Казани станет площадка лесо-парковой зоны Берёзовой рощи жилого массива Мирный.

Уже который год национальный, яркий и самобытный праздник, который находится под защитой ЮНЕСКО, привлекает внимание сотни туристов из соседних регионов. Поэтому стоит напомнить, что удобнее всего до главной площадки добираться на электричках, время в пути составит всего 10 минут от Казани. Также будет организована подача автобусов. Всех желающих отметить праздник плуга весело и с размахом ждёт обширная программа, которая придётся по душе всем: от мала до велика! Например, маленьких гостей ждёт Детский Сабантуй!!! Это отдельная площадка, где для юных зрителей состоится праздничный концерт: там можно будет вдоволь потанцевать, поиграть, побегать и попрыгать с аниматорами, поучаствовать в детских забавах, в криошоу и шоу мыльных пузырей, поучиться на творческих мастер-классах и даже получить интересный подарок на память.

Традиционные самобытные виды спорта: соревнования по перетягиванию каната, выжиманию гири, борьба на руках, кэрэш – все любимые народные активности будут на площадке в Мирном. Победителей соревнований ждут ценные призы. Также предусмотрены и народные забавы: шутливые состязания, аттракционы, бой мешками, бой горшков, качающееся бревно, бег в мешках и с яйцом на ложке.

Кстати, встречать всех гостей будет площадка «Подворье». Мимо не пройти. Там будет и музыка, и тематические фотозоны, в том числе с участниками проекта «Жизнелюб».

А на Центральной площадке состоится большой праздничный концерт, который подготовлен при содействии радиостанции «Дорожное радио». Конкурсы с приятными подарками, розыгрыши, интерактив со зрителями, танцы! В течение праздника, на сцене выступят Артур Мингазов, Гузелия, Алина Шарипжанова, Алсу Абульханова и многие другие. Ведущие концерта Абри Хабриев и Эльвира Вильдан.

На площадке для всех любителей необычного и аутентичного будет организованы торговые ряды с предметами народных промыслов. Гости праздника смогут отведать блюда национальной татарской кухни (эчпочмак, кыстыбый, кош теле - хворост, вак бэлеш и тд.).