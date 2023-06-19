Татарстан на развитие сел получит 2,5 миллиарда рублей

На выделенные деньги регионы должны повысить доступность инфраструктуры для жителей сельских районов Фото: Александр РОГОЗА

На проекты комплексного развития сельских территорий Татарстан получит 2,5 миллиарда рублей. Премьер-министром РФ подписано соответствующее постановление правительства.

Первую часть – 1,35 миллиарда рублей – республика получил уже в 2023 году. Еще 1,16 миллиарда рублей – в 2024-м. В общей сложности регионы России получат 34,09 миллиарда рублей в этом году и еще 16,8 миллиарда — в следующем.

На выделенные деньги регионы должны повысить доступность инфраструктуры, в том числе социальной, для жителей сельских районов. Средства будут направлены на строительство и ремонт домов культуры, детских садов, школ и спортивных учреждений.

Ранее мы сообщали, что в селах Татарстана обновят 15 почтовых отделений.

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