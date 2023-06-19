Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин прокомментировал смертность в городе

Ранее он заявлял о планах построить клинику, в которой горожане проходили бы реабилитацию после перенесенных инфарктов и инсультов. Фото: e-nkama.ru

В этот понедельник, 19 июня, на совещании в исполкоме Нижнекамска мэр Рамиль Муллин прокомментировал уровень смертности в городе. По его словам, на прошлой неделе был проведен соответствующий анализ и цифры пока удручающие, иногда умирают и здоровые с виду люди. В связи с этим градоначальник призвал горожан не надеяться только на медицину, но и самим следить за своим здоровьем, проходить диспансеризацию.

Ранее Рамиль Муллин заявлял, что Нижнекамск должен войти в программу «Реабилитация». Планируется строительство клиники, в которой горожане могли бы пройти реабилитацию после перенесенных ими инфарктов и инсультов.

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