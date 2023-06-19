В Казани все школы и детсады оборудовали кнопками тревожной сигнализации

За последние три года на оборудование и модернизацию систем безопасности учреждений социальной сферы в городе было потрачено 600 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все городские образовательные учреждения оборудованы кнопками тревожной сигнализации. Их радиус действия позволяет охраннику вызвать правоохранителей не только из здания, но и с прилегающей территории. Также в 200 школах системы управления доступом установлены на 250 дверях и 261 калитке, в 393 детских садах – на 970 дверях и 554 калитках, сообщили на еженедельном совещании в мэрии Казани.

Помимо этого, все школы города были оборудованы камерами видеонаблюдения – 5 349 штук. Камерами наружного видеонаблюдения были оснащены 357 детских садов – 5 867 единиц.

Всего за последние три года на оборудование и модернизацию систем безопасности учреждений социальной сферы в городе было потрачено 600 миллионов рублей.

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