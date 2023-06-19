В Набережных Челнах 19-летний водитель насмерть сбил молодую женщину

За год водитель получил 13 штрафов за нарушение ПДД. Фото: ГИБДД г. Наб. Челны

В Набережных Челнах на проспекте Мусы Джалиля вечером 18 июня произошло смертельное ДТП – водитель сбил женщину.

Согласно предварительной версии Госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» ехал в направлении Набережночелнинского проспекта и сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В состоянии комы она была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась. Личность погибшей пока не установлена, на вид ей около 30 лет.

За год водитель получил 13 штрафов за нарушение ПДД. Виновника воскресного ДТП определят следователи.

Ранее мы сообщали, что следствие считает водителя скорой виновным в резонансном ДТП в Набережных Челнах.

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