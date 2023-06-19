Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал горожан сажать деревья во дворах

По словам градоначальника, он сам посадил не один десяток деревьев. Фото: nabchelny.ru

В этот понедельник, 19 июня, на еженедельном аппаратном совещании в исполкоме Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев призвал местных жителей не ждать и самим заняться озеленением своих дворов. Мол, раз чиновники это делают своими руками, то почему бы и горожанам не приобщится к таким мероприятиям. По словам Магдеева, он сам посадил десятки деревьев, поэтому готов провести мастер-класс для тех, кто этого не умеет.

Также на совещании были оглашены промежуточные итоги работ в Набережных Челнах, проводимых в рамках республиканской программы «Наш двор»

«В настоящее время дорожные работы на объектах выполнены на 52%, работы по освещению – на 50%», - сказал первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

Отметим, в этом году в Набережных Челнах собираются благоустроить 84 двора: 44 в Комсомольском районе, 21 в Центральном районе, 19 в Автозаводском районе. Работы пройдут на площади свыше 393 тысяч квадратных метров.

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